Mekling starta i dag

Nyheter

Totalt 35.000 tilsette i privat sektor kan bli tatt ut i streik frå søndag. Dei to arbeidstakarorganisasjonane varsla plassoppsigelse, det vil seie streik, etter at forhandlingane med arbeidsgjevarorganisasjonen NHO braut saman i mars, melder NRK.

I dag starta meklinga mellom LO, YS og NHO med Riksmeklaren, og frist for å kome til einigheit er laurdag ved midnatt.

Det er tilsette innanfor media, matvareindustri, busselskap, logistikk, bergverk og sjøtransport som kan gå ut i streik søndag. Og ifølgje oversikta til NRK, er det lokalt Sibelco Nordic AS på Åheim som kan bli tatt ut i streik. Sentrale ferjestrekningar i Møre og Romsdal og Hordaland kan også bli tatt ut i streik.

LO kjempar for ein meir rettferdig pensjon for sine tilsette, og krav knytt til reise, kost og losji for utsendte arbeidstakarar, uttalar LO-leiar Hans Christian Gabrielsen til NRK.

YS krev reallønsvekst og dekking av meirutgifter til reise, kost og losji. Sentralt i forhandlingane står også tenestepensjon og AFP, melder NRK.