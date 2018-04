Nå kan du sjekke om du får igjen på skatten

Nyheter

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Skatteetaten mottar opplysninger direkte fra andre på mange områder, men det er fortsatt noe informasjon du selv er ansvarlig for å oppgi for at skatten skal bli riktig, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Det er også flere fradrag som du kan gå glipp av hvis du ikke fyller inn de korrekte opplysningene, som for eksempel fradrag for pendlerutgifter.

- Hvis alle opplysningene i skattemeldingen er riktig og alt er tatt med, så trenger du ikke å levere den. Husk at det er fortsatt ditt ansvar at skattemeldingen er fullstendig og korrekt, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Det blir stadig enklere å sjekke og levere skattemeldingen. Nesten alle sjekker, endrer og leverer skattemeldingen elektronisk. I år sendes det ut 875.000 skattemeldinger på papir, sammenlignet med 925.000 i fjor.

- Vi ser at flere foretrekker å bruke våre digitale løsninger og motta alle viktige beskjeder fra Skatteetaten elektronisk. Det er raskt, enkelt og trygt med innlogget dialog, sier Holte.

På Skatteetatens nettsider finner du alt fra pendlerveiviser til fradragskalkulator. Verktøyene hjelper deg å finne riktig post og beregne riktig skattegrunnlag. Har du spørsmål kan du kontakte Skatteetaten på chat, facebook/skatten min eller ringe 800 80 000.

Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for privatpersoner og 31. mai for næringsdrivende.

Lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer trenger ikke å levere skattemeldingen. De som mottar skattemelding for næringsdrivende har ikke leveringsfritak og må levere skattemeldingen elektronisk i Altinn.