Statsråden støtter planer om nytt senter i Måløy

Nyheter

En delegasjon ledet av Måløy Vekst møtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og hans politiske rådgiver, Britt Hilda Dalsbotten fra Bremanger tirsdag for å presentere planene om Måløy marine ressurssenter.

Delegasjonen bestod av Kari Kolstad, dekan ved fakultetet BIOVIT ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Roger Bergset (Segel), Ole Petter Humborstad (Ecobait) og daglig leder i Måløy Vekst, Randi Paulsen Humborstad.

Måløy marine ressurssenter (MMR) er et forprosjekt i regi av Måløy Vekst som har som mål å etablere et marint FoU-senter i Måløy. Senteret skal sette næringen og bedriftene i førersetet, og sammen med NMBU gjennomføre forskning og utvikling (FoU) gjennom bedriftstilknyttede bachelor, master og doktorgradsprosjekt. Målet er å skapet et marint forskningsmiljø for effektiv næringsrelevant forskning med høy nytteverdi, og MMR skal skape langsiktig rekruttering av høyere kompetanse innen marin sektor og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen.

I en pressmelding skriver Måløy Vekst at utgangspunktet for et marint FoU- senter i Måløy er at Måløy og regionen rundt har stor marin aktivitet.

– Måløy er en av landets viktigste fiskerihavner med stor aktivitet innen akvakultur, fiske og fangst, samt leverandørindustri. Men det er få FoU-arbeidsplasser i regionen og fylket. For å drive FoU for bedriftene i marin næring er det behov for kompetanse og testfasiliteter, og det må etableres et minimum av forskningsinfrastruktur og skape nye forskningsbaserte arbeidsplasser. Ecobait sin FoU-satsing Ecobait er et selskap som allerede samarbeider tett med NMBU, heter det i pressemeldingen.

Daglig leder i Ecobait, Ole Petter Humborstad, kunne fortelle fiskeriministeren hvordan de samarbeider tett med NMBU for å lykkes med utvikling av miljøvennlig agn for line- og teinefiske. Ecobait fikk nylig 14 millioner fra Forskingsrådet for å bygge en FoU agnfabrikk i Måløy. Selskapet benytter i dag NMBU sine fasiliteter som hydrolyse, analyse og forskningsinfrastruktur. I tillegg har Ecobait nærings ph.d. og flere master- og bachelorstudenter som allerede utfører forskning og utvikling i Måløy.

Fiskeriministeren håper Måløy og fylket får et marint FoU-miljø Fiskeriminister Per Sandberg var meget positiv til planene om å etablere et marint FoU-miljø i Måløy:

– Jeg setter stor pris på å bli orientert om slike samarbeidsprosjekter mellom privat næringsliv og undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Kyst-samfunnene i Norge har lang erfaring i å utnytte ressursene fra havet, og har bygget kompetanse knyttet til dette som det er vanskelig å kopiere. MMR ser ut til å bli nok et godt eksempel på dette, sier Sandberg i en pressemelding.

Fiskeriministeren fikk også høre om det tette samarbeidet mellom MMR og Måløy vidaregåande skule:

– At dere samarbeider med Måløy videregående skole, og trekker studentene med dere i arbeidet synes jeg er flott. Det er en fin måte å vise elevene at mange interessante og ikke minst fremtidsretta arbeidsplasser finnes innenfor den marine næringen. Samt at det synliggjør muligheten for at en attraktiv og spennende jobb kan være nettopp i nærmiljøet. Jeg håper at MMR blir en suksess slik at Måløy og fylket får et marint FoU-miljø. Det vil gjøre området enda mer attraktivt. Både for de som alt bor her, de som ønsker å flytte hit, og for de som ønsker å flytte tilbake, avsluttet fiskeriministeren.

Vil åpne forskningsenter i Måløy Lokale bedrifter har inngått en avtale med universitet på Ås om å etablere et nytt forskningssenter i Måløy.

Randi Paulsen Humborstad er meget fornøyd med møtet med fiskeriministeren og sier at de nå er i dialog med departementet om mulige støtteordninger som kan bidra til å realisere et marint FoU-senter i Måløy. Humborstad fikk også gode signaler på at fiskeriministeren vil kunne delta på en fiskeri- og havbrukskonferanse som Måløy Vekst skal arrangere i høst.

– Med etablering av Måløy marine ressurssenter ønsker vi å skape et marint FoU-miljø og bidra til verdiøkning i fiskeri- og havbruksnæringen i Sogn og Fjordane, sier Humborstad.