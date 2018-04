Inviterer til mordmysterium på biblioteket i år også

Nyheter

– Men folk må ikke tenke at det blir for skummelt å komme. Det er ikke slik at en må være med i skuespillet selv, man skal bare jobbe sammen for å løse krimgåten, smiler bibliotekar Tamara Sortland.

Eventfirmaet Sirius Game Studio fra Polen kommer tilbake til Vågsøy folkebibliotek for å underholde spenningssøkende vågsøyværinger med en kveld der de selv får leke detektiver og løse en mordgåte.

– Det blir nok mord, ja, og ganske sikkert både lokal morder og lokalt offer også, sier Sortland, som forteller at hun gjerne ville arrangere en slik kveld igjen fordi det ble en stor suksess i fjor.

– Da kom det nesten 30 mennesker og det var stapp fullt her. I år er det påmeldt ti til nå, så vi vil veldig gjerne ha flere. Det er plass til inntil 20 her på biblioteket, sier hun.

– Kan du røpe noe om årets plot?

– Ikke annet enn at de lover en skandinavisk vri på det hele, smiler Sortland.