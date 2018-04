Vågsøy ungdomsskole nominert til årets skolebygg i Norge

Nyheter

Det er Nohrcon som står for kåringen og i tillegg til Vågsøy ungdomsskole er følgende fire skoler nominert: Brynseng skole (Oslo), Justvik skole (Kristiansand), Smøla barne- og ungdomsskole og Spetalen skole (Råde).

– Det er så mange spennende skoler og læringsmiljøer som ble bygd og gjenoppbygd rundt om i landet i de siste årene og Nohrcon vil gjerne sette fokus på dem som har gjort det ekstra bra, sier Peter Green Melgaard i Nohrcon.

Nohrcon er en privateid og uavhengig kurs- og konferansearrangører, som holder over 100 arrangementer om året i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland. De spesialiserer seg innenfor segmenter som offentlige anskaffelser, bygg, anlegg og entreprise.

Har fått ungdomsskolen de ønsket seg To uker før de returnerer til Gotteberg gleder lærerne ved Vågsøy ungdomsskole seg til å ta i bruk et av landets flotteste skolebygg.

Årets beste skolebygning blir kåret på Nohrcon sin konferanse om bygging av fremtidens skole i Oslo 18. april.

Nohrcon sitt kriteriet for deltakelse i konkurransen har vært at prosjektet skal være ferdig i løpet av skoleåret 2017/2018. Bygget skal ha et areal på minimum 400 kvadratmeter og være oppført i Norge. Prosjektet kan både være et spennende nybygg, et ombygnings-, innrednings- eller renoveringsprosjekt - og at prosjektene kan være alle typer av undervisningsbygg, samt ungdomsskoler og videregående skoler.

I fjor ble Bø skole i Hå kommune kåret til årets skolebygg. Nye Vågsøy ungdomsskole ble åpnet i januar 2018. Uteområdet ved skolen fullføres til sommeren.