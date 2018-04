Kinn engasjerte flest lesarar

Nyheter

To lesarinnlegg som handlar om tildeling av leilegheit i Selstadgården for prosjektadministrasjonen i Kinn kommune, er dei mest leste sakene på fjt.no den siste veka.

I det første innlegget, ført i pennen av Fredrik Egeberg, vert det hevda at administrasjonen tek i bruk to leilegheiter tilrettelagt rørslehemma i Selstadgården til prosjektrådmann og sekretær. Her kan du lese innlegget «Kinn går nå direkte utover de eldre i Vågsøy».

Eigedomssjef i Vågsøy kommune, Frode Weltzien, avviser i innlegget «Ingen på venteliste» at leiliegheitene er tilrettelagt for rørslehemma. Han skriv også at det berre er ei leilegheit som er tildelt Kinn-prosjektet.

Ei anna Kinn-sak som var godt lest handla om Facebook-sida «Vi som heier på kystkommunen Kinn», som fekk 500 følgjarar på ei veke. Ein av administratorane, Erlend Svoren, uttalte at dei var svært fornøgde med responsen på sida.

Her kan du lese saka.

Tysdag møtte ein delegasjon leia av Måløy Vekst fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og rådgjevar Britt Hilda Dalsbotten, som er frå Bremanger, for å presentere planane om Måløy marine ressurssenter. Planane om det marine FoU-senteret vart godt teke imot av fiskeriministeren.

Les heile saka «Statsråden støtter planer om nytt senter i Måløy» her.

Ei anna sak som var godt lest i veka, var saka «– Det er når temperaturen ligger rundt null grader at det er glattest på veiene». To bilar hadde kollidert i Idrettsvegen i Måløy, og operasjonsleiar åtvara om vanskelege køyreforhold.