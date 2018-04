Dette skjer i retten denne uken

Nyheter

Ankesaken går i Gulating lagmannsrett i Bergen.

Den tiltalte styrelederen, som politiet mener er "Mr. X", skal også avgi sin forklaring mandag. Forrige uke uttalte hans forsvarer Randulf Schumann Hansen at styrelederen fortsatt ikke erkjenner straffskyld for hotellbrannen i november 2016.

Tirsdag skal den eldste av de tre svensk-tyrkiske brødrene i vitneboksen. Han ble tiltalt for medvirking til brannen, men ble i likhet med styrelederen frifunnet av Sogn og Fjordane tingrett i fjor høst.

Den samme dagen skal to svensker vitne i saken. Den ene er personen som tidligere har bekreftet at styrelederen utførte et bilkjøp den samme dagen som hotellsjefen og Mr. X dro til Selje.

En politibetjent fra Kripos skal også vitne tirsdag.

Onsdag 11. april skal en IKT-etterforsker og politioverbetjent ved Førde og Naustdal lensmannskontor i vitneboksen. Begge vitnet under rettssaken i tingretten i fjor høst.

Det er også et vitne fra Telenor som skal i vitneboksen denne dagen.

Det er lagt opp til at ankesaken avsluttes torsdag 12. april.