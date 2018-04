Frykter ny ekstremflom

Nyheter

– Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner til å forberede seg til det som kan bli den verste katastrofeflommen i Norge på 23 år, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Forsikringsselskapet frykter at årets vårflom blir på linje med katastrofeflommen i juni 1995, som medførte skader for 1,8 milliarder kroner.

Også den gang var det større snømengder enn normalt, og kuldegrader i fjellet helt frem til 22. mai med svært liten snøsmelting. Deretter steg temperaturen kraftig samtidig som det kom mye nedbør. Resultatet ble en ekstremflom som rammet Østlandet de første ukene i juni.

– Sannsynligheten for en alvorlig vårflom rundt de store elvene er stor i år, og vokser for hver eneste dag fremover uten snøsmelting. Derfor oppfordrer vi beredskapsapparatet lokalt, og private, til å iverksette tiltak som kan redusere faren for lokale oversvømmelser når snøsmeltingen tar til, sier Kristiansen.

Langtidsvarselet for Nordfjord viser at varmegradene dominerer de kommende dagene. Lokalt vil temperaturene ligge mellom 10 og 15 grader på dagtid. Det er også ventet en god del sol den neste uken.

