Gler seg stort over at Widerøe seier ja til å endre ruta

Nyheter

– Dette er særs gledeleg. Vi har jobba mot Widerøe for å få tilpassa rutetabellen slik at denne passar betre med behova for næringsliv og reisande i regionen, seier Gloppen-ordførar Leidulf Gloppestad (Sp) i ei pressmelding.

Endringa vil føre til ein har direkte avgongar til Oslo klokka 10.10 og klokka 14.40, måndag til fredag.

I tillegg vil også Widerøe auke kapasiteten til og frå Sandane lufthamn når det er større konferansar, festivalar og andre arrangement som trekker folk til Nordfjord.

– Dette er viktig for festivalar som Malakoff, men óg for næringslivet som til dømes Strukturplast. Dei har ein konferanse med potensiale på Sandane med 3-400 deltakarar frå heile landet. At Widerøe stiller opp og aukar kapasiteten ved slike høve er viktig for oss, men også, og ikkje minst, bra for Widerøe. Dette er viktige og positive grep som er med på å auke trafikken og løfte passasjertalet på Sandane lufthamn, seier Leidulf Gloppestad.