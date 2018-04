Lokal stemme skal tale ungdommen i fylket sin sak framover

Nyheter

Ungdommar frå heile fylket var samla på Skei sist helg i forbindelse med fylkestinget for ungdom, som er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Ungdom frå ungdomsråd og kommunar i fylket, fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar og polistiske ungdomsparti deltok på tinget.

Fylkesting for ungdom har mellom anna valt nytt ungdomspolitisk utval, som skal arbeide på vegne av fylkestinget for ungdom fram til neste tingsete:

Leiar: Kamilla F. Rivedal, 17 år, Askvoll kommune

Nestleiar: Lisa Horpen, 16 år, Årdal kommune

Medlem: Thor Albrektsen, 17 år, Flora kommune

Medlem: Mari Dale Salbu, 17 år, Hyllestad kommune

Medlem: Amila Adzemovic, 17 år, Vågsøy kommune

Kamilla F. Rivedal, ny leiar i ungdomspolitisk utval, gler seg til å ta fatt på oppgåva:

– Eg er veldig takksam for å få tillit som leiar av UPU. Eg trur at dette utvalet vil fungere godt ilag, og at det komande året vil være lærerikt og utfordrande. Fylkesting for ungdom har gitt oss mange gode og viktige saker å arbeide med, seier Rivedal.