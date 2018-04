I løpet av året kan du besøke ei slik hytte i din kommune

Nyheter

I Vågsøy skal hytta ligge på Kletten ved foten av Måløybrua. Hytta skal være på plass i løpet av august i år. Samme månad vert ei hytte montert på Risnakken i Selje. I Eid er hytta allereie på plass på Naustdalskamben, medan ei dagsturhytte vert montert på Veten i Bremanger i september.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebankstiftinga og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Dagsturhytta skal vere eit lågterskeltilbod for turgåarar. Ho er om lag 15 kvadratmeter og har verken varme, straum eller sanitæranlegg. Hytta er ein plass for å ete matpakka si, få litt varme i seg og bla i bøker. Ein del kommunar har i tillegg bestemt seg for å byggje ein utedo i tilknyting til hytta. Om lag halvparten av kommunane vil også installere solcellepanel i hytta, medan andre igjen utstyrer hytta med varmeomn.

Hyttene er utstyrte med eit minibibliotek med bøker til bruk på staden, for å stimulere til lesing og for å gjere kjent god, nynorsk barnelitteratur. Boksamlinga er sett saman av hovudsakleg barnebøker. Folkebiblioteka har tilsynet med turbiblioteka i kommunane sine og supplerer med eigne bøker om friluftsliv, natur, segner og eventyr, lokale kulturminne, turmat, dyreliv, dikt og anna.

Fylkesbiblioteket har søkt og fått midlar frå Nasjonalbiblioteket til eit toårig prosjekt for å skape aktivitet og stimulere til bruk av både hyttene og turbiblioteka, og for å prøve ut kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur. Nasjonalbiblioteket løyvde 400 000 kr til prosjektet i 2017, og fylkesbiblioteket har søkt om tilsvarande sum for 2018. Midlane skal gå til fleire turnear med m.a. teater og forfattarbesøk i dagsturhyttene i 2018 og 2019. Målgruppene er barnehagar, skular og flyktningar.