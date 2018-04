Selde varer for 10 millionar meir enn budsjettert

Nyheter

– Utviklinga har vore fantastisk. Vi har vakse i takt med den «nye handelsstaden» Nordfjordeid, seier butikksjef Linda Espelund på Extra Nordfjordeid i ei pressemelding. I fjor omsette dei for over 85 millionar kroner.

Utviklinga har vore formidabel utvikling sidan dei opna Extra på Nordfjordeid 15. september i 2016.

– I 2017, vårt første heile driftsår, har vi hatt ein omsetnad på over 85 millionar kroner. Auken er på 21 prosent over siste driftsår som Mega, og det er 10 millionar kroner over budsjettet for det første driftsåret som Extra. For oss som jobbar her, har det vore fantastisk å vere med på. Vi har vorte tekne så utruleg godt i mot. Og omsetninga viser at det var bruk for oss, seier Linda, som med desse tala styrer ein av dei største butikkane i Coop Vest. Dei har 18 tilsette.

Ho ser også utviklinga i samanheng med det som har skjedd på Nordfjordeid elles dei siste par åra.

– Det er ei formidabel endring. Frå å vere ein litt stille, smått sovande handelsstad, har det utvikla seg til ei nesten kokande gryte der det stadig skjer nye ting. Vi har hatt utbygginga av Amfi, og no sist kom Biltema. Det heiter at handel avlar handel, og det er vel det vi har sett på Nordfjordeid den siste tida. Det er utruleg kjekt å vere med på, smiler Linda Espelund, som fortel at kundane kjem både frå kysten og frå dei andre nabokommunane.

For Coop Vest, som har Extra som en av sine driftseiningar, vart 2017 eit rekordår på fleire område. Netto omsetning auka med 72 millionar kroner til 1,85 milliardar kroner. Driftsresultatet før skatt vart på 26 millionar kroner.

– Vi auka marknadsdelen til 32,4 prosent i fjor, det betyr at kvar tredje kunde i vårt distrikt no går til Coopen. Det er godt over landsgjennomsnittet i Coop, og det er veldig gledeleg for oss i ei tid med beinhard konkurranse, seier administrerande direktør Geir Espe.

Coop Vest har no 900 tilsette, dei har 65 butikkar fordelt på 28 kommunar i Sogn og Fjordane og på søre Sunnmøre. Leiinga ligg i Førde.