«Likestilt» får nasjonal oppmerksomhet

Nyheter

Konferansen arrangeres av Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP), og blir beskrevet som den mest prestisjefylte journalist-konferansen i landet.

Fjordenes Tidende er invitert til SKUP-konferansen for å fortelle om hvordan vi gjennom prosjektet Likestilt har fått flere kvinner inn i spaltene.

– Det er stor stas for oss å bli invitert til å snakke om Likestilt på SKUP, forteller journalistene Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero, som begge deltar under konferansen.

De to journalistene har jobbet med Likestilt i mer enn ett år. Det var redaksjonssjef Jo Carlsson som tok initiativ til prosjektet, som har to mål: få flere kvinnelige kilder og sette fokus på kvinners hverdag.

Ansvarlig redaktør Erling Wåge er stolt over Likestilt.

–Dette har vært et veldig spennende prosjekt som har gjort noe med Fjordenes Tidende. Vi har fått flere jenter og kvinner i spaltene våre. Det synes jeg er veldig bra. Og ikke minst har dette gjort at det har blitt lettere å få jenter og kvinner til å uttale seg og stille opp i våre spalter, sier Wåge.

Han vil skryte av journalistene som har jobbet med dette.

– De har gjort en veldig god jobb. De har vist at med rett fokus så er det mulig å gjøre et så stort prosjekt i en liten lokalavis. Og at prosjektet blir lagt merke til i andre media er også moro. Skup-konferansen er kanskje det viktigste samlingspunktet for norske journalister og redaktører. At vi som er en liten lokalavis blir invitert til å snakke om fokuset vi har hatt på kvinner i mer enn ett år er veldig kjekt, sier Wåge.