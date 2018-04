– Bedre i høyfjell og dårlig vær

Nyheter

Det nye helikopteret settes i drift onsdag 18. april, ifølge en pressemelding fra Luftambulansetjenesten.

– Det har vesentlig bedre egenskaper i høyfjellet og vil ha større gjennomføringsevne i dårlig vær enn det ti år gamle helikoptret det erstatter, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

I løpet av vår og sommer skal alle landets 12 baser ha på plass nye ambulansehelikoptre.

Det nye helikopteret som nå settes inn i Førde er en Airbus H135 T3H, som er en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene. Luftambulansetjenesten og NLA AS er først i verden til å ta dette avanserte helikopteret i bruk til sivil luftfart.

– Det nye helikopteret har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektivitet ved lange og krevende oppdrag ut fra Førde.

Siste generasjons cockpit teknologi (Helionix) gir autopilotfunksjoner som tidligere kun var tilgjengelig på store sjøredningshelikoptre og mye bedre situasjonsoversikt for piloten. Samlet gir det bedre muligheter for å løse oppdrag i marginale værforhold og krevende terreng. Det sier Rune Midtgaard, administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

Helikopteret har også moderne innredet kabin der den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt mer funksjonell oppbevaring av nødvendig utstyr. Det gir generelt bedre arbeidsforhold for legen om bord.