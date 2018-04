Disse kommunene er best på åpenhet

Nyheter

Det viser tall fra en undersøkelse gjennomført av Pressens offentlighetsutvalg. De har testet kommunenes åpenhet ved blant annet å be om innsyn i rådmannens arbeidsavtale, be kommunene fylle ut et spørreskjema rundt åpenhet, i tillegg til en rekke andre undersøkelser. Resultatene er satt sammen til Åpenhetsindeksen 2018, og denne ble lagt fram under SKUP-konferansen i Tønsberg i helga.

– Kautokeino i Finnmark er landets mest lukkede kommune. Ørland i Trøndelag er landets mest åpne kommune, heter det i en pressemelding om Åpenhetsindeksen 2018. Det er sju år siden en slik undersøkelse sist ble foretatt.

I ytre Nordfjord er det som nevnt Eid kommune som kommer best ut på indeksen. De scorer høyt og er blant landets 20 mest åpne kommuner (19. plass).

Vågsøy kommune lander på en 353. plass på indeksen. Det er den laveste scoren av kommunene i ytre Nordfjord. Selje fikk en 135. plass, Bremanger 122. plass og Vanylven 54. plass.

Sogn og Fjordane på topp

Kommunene i Sogn og Fjordane kommer best ut på Åpenhetsindeksen 2018.

Kommunene i Sogn og Fjordane er landets mest åpne hvis man ser bort fra Oslo, som både er kommune og fylke (17 poeng på indeksen).

Ni av kommunene i Sogn og Fjordane har imidlertid høyere poengsum enn Oslo, som for eksempel Eid kommune (19 poeng). Vestlandet kommer også best ut blant landsdelene, heter det i rapporten om Åpenhetsindeksen 2018.

Funnene i undersøkelsene om åpenhet i kommune-Norge ble lagt fram under SKUP-konferansen i Tønsberg.

Fem av landets tjue mest åpne kommuner er fra Sogn og Fjordane: Jølster (22 poeng), Vik (21 poeng), Eid (20 poeng), Gloppen (20 poeng) og Hornindal (20 poeng). Det viser Åpenhetsinndeksen 2018.

En tilsvarende undersøkelse ble gjort av Pressens offentlighetsutvalg i 2011. Da kom også Sogn og Fjordane best ut på indeksen.