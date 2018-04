Jim sin elleville salgsannonse fikk utrolige 400.000 klikk

Nyheter

Det hele startet da Gangsøy skulle selge spisebordet sitt fordi kona, ifølge annonseteksten, hadde kjøpt nye pynteputer, og bordet ikke sto i stil med de nye putene. Bordet i underetasjen måtte også byttes ut som følge av de nye putene.

Da fant Gangsøy ut at han skulle gjøre noe gøy av fornyingen, og skrev en tekst slik en frustrert ektemann ville gjort det.

– Vi fornyet stua litt, og da jeg satte meg ned for å skrive kom jeg inn på dette sporet. Jeg tenkte at det sikkert er mange som kan kjenne seg igjen i humoren, og overdrev ganske mye, sier han til Fredriksstad Blad, som først omtalte saken.

I annonseteksten heter det blant annet at: «Spisebord selges fordi kjerringa har kjøpt nye puter... WTF?????? Kjerringa (tidligere kalt kona) har kjøpt seg (les; oss) nye sofaputer. Det ho ikke fortalte var at med nye sofaputer, så må jo selvsagt plisségardinene og spisebordet byttes...?? For det matcher jo ikke lenger, må vite. What? Hvem er det som bytter gardiner og spisebord fordi putene er nye? Jo det gjør tydeligvis "vi". Kjerringa vet det ikke, men gardinene har jeg berget ut i boden. Klok av skade så tar jeg vare på dem til ho skal bytte tilbake til de gamle, eller lignende puter. Men spisebordet klarer jeg ikke skjule noe sted. Det tar dessverre for mye plass.».

Annonsen ble blant nettstedet finn.no sine mest leste i 2017 med 416.187 visninger.

I mars slo raudebergaren til igjen. Da var det sofaen som skulle selges: «Nå er det sofaen som skal selges, men hvor skal man egentlig starte? Mye har skjedd i vinter, men en lang historie kort: Sofaen ble liksom aldri den samme med nye puter og nye bord i begge etasjer...! Det betyr altså at nå ryker f.... meg sofaen også. Total makeover der altså. Alt på grunn av nye puter. Noen flere enn meg som reagerer her??? Etter orkanen fra min side i fjor på denne tid har kona skjønt at det kan være lurt å være bittelitt fornuftig opp i all galskapen! Takk Gud for at noen visdomsord trenger seg gjennom tåken av tv-serier om oppussing av hus, hytter, hager, grillhus, kaninbur, hundehus og Gud vite hva!Magasiner som BoligPluss, BO-bedre, Boligdrøm, Bonytt, Boditt og bodatt hagler ned i postkassa annenhver dag! Opp i alt dette har jeg altså klart å nå gjennom med bittelitt fornuft! Den nye sofaen, faktisk 2 i antall, kommer fra Jysk. Det er jo helt suverent! Innkjøpsprisen er der etter, og verditapet om 2-3 mnd når de må selges fordi de ikke lenger står til blomstene i hagen, begrenses!»

Ifølge Fredriksstad Blad har kona til Gangsøy, Marthe, vært med på spøken hele veien.

– Hadde det som sto der vært sant hadde jeg ikke turt å legge det ut, sier han til avisa.

– Det har vært veldig morsomt! Jeg har fått meldinger fra mannfolk som kjenner seg igjen, og damer som sier de har dårlig samvittighet fordi de trodde det var gubben som hadde lagt inn annonsen. Jeg tror alle kjenner noen, eller har noen i vennegjengen, som kan bli litt frustrert når det komme til interiør, og derfor funker dette, sier han videre.