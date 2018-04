Blåser kraftig i brannområdet

Nyheter

– Per no har vi ute eit farevarsel på vind. Mellom Måløy og Stad bles det fleire stader sørleg stiv i kuling. I ettermiddag dreier denne over på sørvest, opplyser vakthavande meteorolog Lars Andreas Selberg.

Han fortel at det er venta at vinden minkar i ettermiddag.

– Først kan vi få forbigåande sterk kuling, men det er spesielt i områda ved Stad, før vinden minkar til kvelden.

Har rykt ut til brann Vågsøy brannvesen har bedt om bistand fra et helikopter til å slukke skogbrannen i Deknepollen.

Det er heller ikkje venta nedbør i området.

– Først seint i kveld kan det drype litt, seier Selberg.