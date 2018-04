Har kontroll på brannen – helikopter fortsetter slukkearbeidet

Nyheter

Brannvesenet benytter nå et helikopter i slukkearbeidet i Deknepollen. Helikopteret har sluppet ett lass med vann på brannstedet og det skal, ifølge brannvesenet, ha vært vellykket.

De opplyser til Fjordenes Tidende at ser for seg å gjennomføre fire-fem vannbombinger med fylling i Polljavatnet før man starter på å «dynke» det rundt 10 mål store området som har brent, for å unngå at brannen blusser opp.

Brannvesenet opplyser videre at vinden går i riktig retning bort fra kraftledningen som fører strøm til Vågsøya og deler av fastlandet, og at det for øyeblikket ikke ser ut til at det blir behov for å kutte strømmen.

Politiet oppfordrer de som bor i området om å lukke dører og vinduer.

Klokken 16.30: Brannvesenet melder at de nå har kontroll på brannen. Brannfolkene som er på fjellet blir hentet ned igjen, mens helikopteret fortsetter slukkearbeidet. Så langt har man sluppet 10-12 vannbomber. Sivilforsvaret er kallt ut og skal etter planen holde vakt i området gjennom natten.

Klokken 16.45: Brannen på fjellet har økt i omfang og brannvesenet vurderer å be om et ekstra helikopter til slukkearbeidet.

Klokken 17.00: Brannvesenet understreker at de har kontroll på brannen.

Vi oppdaterer saken.