Har rykt ut til brann

Brannvesenet og politiet har rykt ut til ein grasbrann ved Øvre Tennebø i Vågsøy. Eit hus er evakuert.

Politiet opplyser at det er snakk om ein gras-/skogbrann.

– Det brenn kraftig i fjellsida på Tennebø. Brannvesen og politi er på staden, men vi har ikkje oversikt over omfanget no, opplyser Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Det skal ikkje vere fare for at brannen sprer seg til bustadfeltet.

– Det er mykje røyk i området og ein god del vind. Men vi ikkje fått melding om at det er fare for at brannen spreier seg, seier Geitle.

Han oppmodar dei som bur i området om å lukke dører og vindauge.

Vi oppdaterer saka.