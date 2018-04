– Gymsalen er symbolet på satsingen vår

Nyheter

For å unngå etterslep på vedlikehold av bygg og anlegg i Selje kommune vedtok kommunestyret i fjor høst et økt vedlikeholdsbudsjett. Ett av prosjektene som inngår i dette er gulvet på Stadlandet skule. Arbeidet startet i februar og forrige uke sto det nye sportsgulvet ferdig.

– Gjenåpningen av gymsalen markerer at Selje kommune nå har økt vedlikeholdssatsingen. Det gjør vi for å ta unna det vi har av etterslep på bygg og anlegg, sier ordfører Stein Robert Osdal (KrF), som sto for snorklippingen under markeringen i gymsalen forrige uke.

– Gymsalen på Stadlandet skule blir som et symbol på satsingen vår, legger Osdal til.

Rådmann Kristine Dahl og representanter fra eiendomsavdelingen deltok også på markeringen. De hadde også med seg en liten gave til skolen, et gavekort på 1000 kroner som kan brukes til å kjøpe inn nytt sportutstyr. Mottakeren av gaven var Magne Reksnes, som har vært gymlærer på skolen i flere år.

Elevene på Stadlandet skule hadde laget et eget underholdningsprogram med musikkinnslag. Åttendeklassingene sang, og et lokalt skoleband spilte noen låter.