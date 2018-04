Har funnet savnet person i sjøen - flys til sykehus

Nyheter

Klokka fem over fire opplyser Vest politidistrikt at det er gjort funn av en person i sjøen etter at en båt veltet ved Bryggja mandag ettermiddag.

Vedkommende er heist ombord i helikopteret som søkte etter savnede og flys omgående til Førde sentralsjukehus.

Politiet og andre nødetater rykket tidligere i ettermiddag ut til det Alarmsentralen opplyste til Fjordenes Tidende var en «uavklart situasjon» ved Totland i Vågsøy kommune.

Politiet hadde fått melding om en båt som var funnet dellvis sunket ved Totland, og at en person kunne ha havnet i sjøen. Alle etater rykket ut for å avklare situasjonen.

Mannskap fra politi, helse, brannredningselskap, samt helikopter startet søk på stedet. Like etter gorde dykkere funn av en person som nå er på vei til Førde sentralsjukehus i helikopter. Fjordenes Tidende kjenner så langt ikke til helsetilstanden til vedkommende.

Politiet og redningsetatene avslutter nå søk på stedet.

- Det er ikke grunn til å anta at flere personer er savnet, opplyser politiet.