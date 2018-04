Kan få støtte til ny festival

Nyheter

Støtte til bokprosjekt, Abbeldagane og Rockweekend er prosjekt som kan få tilskot frå næringsfondet, og politikarane skal i torsdagens formannskapsmøte behandle lista over tilskot.

Totalt er det kome inn 32 søknader, og rådmannen tilrår å løyve 483.000 kroner til dei kulturelle aktivitetane.

Rådmannen føreslår mellom anna at Abbel-dagane, som hadde sin første fesitival i fjor, får 40.000 i støtte. Det same får Rockweekend og Hornelen Brass.

- Dette er ein braksuksess Abbeldagane på Davik for gjekk av stabelen første gong denne helga, og arrangørane er overvelda av responsen.

To bokprosjekt - Fiskarsoga for Bremanger og Industrikavalkade 1917-2017, er tilrådd tildelt 50.000 kroner kvar. Det er Bremanger fiskarlag og Per Olav Frøyen som står bak desse.

Andre søkjarar som er tilrådd midlar er mellom anna Kalvåg kystfestival, Aktiv Kalvåg, Kalvåg skulemusikk, Bremanger Idrettslag og Smalsarhorn skulemusikk, Svelgen skulemusikk som får 20.000 kroner kvar.

