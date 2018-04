Holder møte om Måløybrua neste uke

Nyheter

Denne uken gikk Statens vegvesen i gang med arbeidet på Måløybrua. På deler av brua er det kun ett kjørefelt.

Neste torsdag arrangerer Statens vegvesen et informasjonsmøte om arbeidet på Måløybrua. Møtet er åpent og blir arrangert på rådhuset i Måløy.

Statens vegvesen har satt av en vedlikeholdsperiode på fire år for Måløybrua.

Deler av det ene kjørefeltet på Måløybrua er stengt av som følge av arbeidet, og området er lysregulert. Fartsgrensen er i tillegg satt ned fra 60 til 50 kilometer i timen.

Arbeidet på brua er planlagt fra seglingsløpet til rundt 250 meter inn mot Måløy sentrum. Dette medfører også redusert ferdsel under brua der arbeidet pågår. Entreprenørene jobber med en strekning på ca. 200 meter av gangen. Det meste av arbeidet vil skje fra stillas som henger under brua. Nordre fortau blir stengt for all ferdsel i hele anleggsperioden, mens fortauet på sørsiden holdes åpent for fri ferdsel.

Den 1224 meter lange brua skal få «katodisk vern». Dette betyr at løs og og dårlig betong skal fjernes, før ny betong blir sprøytet på sammen med et nett av metallet titan.