Ni skoler deltar i hoppetaukonkurransen

Nyheter

I år er det 2.429 elever som deltar i fylket, og i vårt distrikt er følgende skoler med på hoppeutfordringen:

I Bremanger: Hauge skule og Svelgen oppvekst.

I Eid: Kjølsdalen Montessoriskule, Nordfjordeid skule og Stårheim skule.

I Vågsøy: Raudeberg skule, Skavøypoll skule og Skram skole.

I Selje: Selje skule.

Elevene har i oppdrag å hoppe svingtau i løpet av skoledagen, og samler poeng for antall hoppede minutter (maks 60 poeng per dag).

- Dette er en konkurranse mange elever gleder seg til hvert år. Alle klassene som er med har fått tilsendt svingtau, og mange lærere legger til rette for at læring og fysisk aktivitet skal skje samtidig, skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen.