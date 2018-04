Verdens mest trafikksikre land - for tredje gang

Nyheter

I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er – naturligvis - en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien».

- Politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner er svært viktige samarbeidspartnere.