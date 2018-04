Her er byggene som skal oppgraderes i 2018

Nyheter

Første prioritet er en rehabilitering av svømmebassenget på Selje skule, som har vært stengt siden begynnelsen av 2000-tallet. Denne saken er imidlertid satt på vent ettersom den er oppe til politisk behandling. Spørsmålet politikerne ønsker å se nærmere på er hvorvidt det bør bygges et helt nytt basseng, i stedet for å rehabilitere det gamle.

Selje kommune har også ambisjoner om å oppgradere ventilasjonsanlegget på Flatraket skule i løpet av 2018. Det samme gjelder for Stadlandet skule. Gymsalen på Flatraket skule står også på lista, der vinduer og vegger skal skiftes ut.

Merethe Nerland i eiendomsavdelingen i Selje kommune understreker at investeringsplanen er et levende dokument og at endringer i planen kan forekomme.

I tillegg til vedlikehold av kommunale bygg, er det satt av 2,5 millioner kroner til vedlikehold av vei i 2018. Her ligger Skogavegen i Selje inne som førsteprioritet. Andre punkt på listen er å asfaltere deler av veien til Eltvik. Asfaltering av veien til Røyseth (Barmen) og veien til Ervik (300 meter) ligger også inne.