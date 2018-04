Politiet løste opp slagsmål mellom to menn

Nyheter

Det opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Politiet roet situasjonen og skilte partene.

Hendelsen skjedde utenfor et utested i Måløy like før klokken fire natt til søndag. I det samme tidsrommet var det en gjeng på 10-12 personer som var hissige på hverandre utenfor utestedet i Måløy.

- Patruljen dempet gemyttene og det roet seg etterhvert på stedet, sier operasjonslederen.

Tidligere på kvelden fikk politiet en telefon fra en mann som var redd for at de to personene han hadde besøk av skulle havne i slåsskamp med hverandre.

- Operatøren på operasjonssentralen meglet litt med dem, og vi trengte ikke å sende politipatrulje. De roet seg, sier Rebnord.

Han legger til at det er uvanlig at operatører megler over telefon.

- Det er ikke vanlig, men der og da var det litt rolig, og vi hadde nok kapasitet til å gjøre det, opplyser han.

Hendelsen skjedde like etter klokken to natt til søndag.

Politiet har ikke fått meldinger om andre hendelser i ytre Nordfjord natt til søndag.