– Jeg har allerede fått praksisplass og måtte takke nei, men det var veldig kjekt å få tilbudet, smiler Petterson Utvær.

Fremtiden ser lys ut for 17-åringen, som går andre året på restaurant- og matfaglinja på Måløy vidaregåande skule. Til høsten er det praksis på Bekkjarvik gjestgiveri i Hordaland som står for tur, der hun får jobbe med dyktige kokker som Ørjan Johannssen, tidligere vinner av den prestisjefylte kokkekonkurransen Bocuse d’Or i Frankrike.

– Hva er drømmejobben?

– Det har jeg ikke funnet ut av ennå, men jeg vil jobbe hardt og prøve å nå så langt som mulig, svarer Barmen-jenta, som ikke legger skjul på at en plass på kokkelandslaget er noe av det hun drømmer om.

– Det er nok mye hardt arbeid, men det hadde vært veldig gøy, forteller hun.

Forrige uke deltok Petterson Utvær på norgesmesterskapet i kokkefag for skoleeelver. Som eneste fra Sogn og Fjordane i sin klasse gikk hun i tillegg helt til topps i konkurransen. Det hadde hun ikke trodd.

– Jeg ble veldig overrasket! Rett før de ropte opp førsteplassen hadde jeg og læreren min snakket om det jeg hadde gjort galt underveis. Da dommeren kom og spurte om jeg ville ha evalueringen, sa jeg nei fordi jeg var så skuffet, sier hun.

17-åringen hadde imidlertid ingen grunn til å være skuffet. Tvert i mot ble dommerne såpass imponerte over det hun lagde at hun gikk helt til topps i konkurransen.

Helt siden hun var liten har Petterson Utvær hatt interesse for matlaging.

– Jeg har fått være med på kjøkkenet hele mitt liv, og alltid vært opptatt av å smake på alt mulig. Jeg er ikke kresen, for å si det sånn, smiler hun.

Med den store interessen for matlaging passet det bra at det var nettopp ved Måløy vidaregåande skule hun skulle ta utdannelsen sin. Skolen har gang på gang bevist at de produserer dyktige kokkeelever som går videre til å gjøre stor suksess i en tøff bransje. For Johanna er det lærer Bente Iren Vonheim som har motivert henne til å satse.

– Jeg hadde ikke vært med på skole-NM om det ikke var for Bente. Hun bryr seg om meg og ser hva jeg vil, forteller 17-åringen.

Hun har blant annet deltatt på Tine MatCup, og slike konkurranser har hjulpet på utviklingen.

– Jeg hadde ikke utviklet meg så mye uten den type konkurranser, slår hun fast.