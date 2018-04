Har du husket å levere skattemeldingen?

Nyheter

Fem dager før fristen hadde over 3 millioner lønnstakere og pensjonister åpnet skattemeldingen sin. Det utgjør 86 prosent av totalt 3,5 millioner som mottar skattemeldingen digitalt, ifølge Skatteetaten.

– Det er bra at så mange har åpnet skattemeldingen, vi håper de også har sjekket alle opplysningene. Er alt som står der riktig? Er det noe du selv må fylle inn, som utleieinntekter formue eller inntekter i andre land? Sjekk også at du har fått med deg fradragene du har krav på, sier Jannicke Valbrek, leder for kundeservice i Skatteetaten.

Er du lønnsmottaker eller pensjonist og ikke næringsdrivende, trenger du ikke å levere skattemeldingen hvis du har sjekket den og ikke har endringer. Da leveres skattemeldingen automatisk 30. april med de opplysninger som er forhåndsutfylt.