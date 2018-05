Håper på et enda lenger barnetog i år

Nyheter

Mai er her og nasjonaldagen er kun drøye 14 dager unna. I år, som i fjor, vil by og bygd i den ytre delen av Vågsøy kommune samles i et felles barnetog, med påfølgende underholdning og barneleker på Torget i Måløy.

– Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å være med både i toget og på arrangementet på Torget. Vi inviterer alle korps, skuler og barnehager i kommunen til å være med under egne faner og håper vi får et enda lenger tog enn i fjor, skriver arrangørene på sin Facebook-side.

Her har dere et tilbakeblikk til fjorårets barnetog i Måløy.