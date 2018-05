I dag ofrer denne gjengen lunsjen for å gjøre det rent i gata

Nyheter

TIPS OSS: Er du med på ryddedugnad denne uken? Merk bildene dine med #fjtno eller send dem til fjt@fjt.no.

Rehnoldsbedriften har latt seg inspirere av NRK-dugnaden "Hele Norge Rydder" som går av stabelen torsdag 3. mai. Den samme dagen går de ansatte i Vest industrivask ut i Måløy-gata for å rydde plast og avfall.

- Det er vel aldri feil at de som kan ta i et tak hjelper til med det de kan. Og hvis vi skal gjøre det som en bedrift, er det best om vi gjør det i arbeidstiden, sier Kjersti Flataker i Vest Industrivask.

- Vi er jo en renholdsbedrift, og tenker renhold både ut og inne, supplerer hun.

Vest Industrivask starter ryddedugnaden ved Brødrene Tennebø helt nord i Gate 1.

- Er det flere som vil være med, så er det bare hyggelig, sier Flataker.

Og om man ikke har mulighet til å være med på ryddedugnaden rundt lunsjtider torsdag, kan man bli med på ettermiddagen. Da har nemlig måløyværing Ane Sørstrand tatt initiativ til en dugnad i Måløy-gatene.

- Vi skal fjerne søppel og avfall i gatene, forteller Sørstrand.

Hovedfokuset under dugnaden torsdag 3. mai blir Gate 1 i Måløy.

- Dersom vi blir mange, prøver vi å rydde hele Måløy. Da kommer vi til å dele oss inn i soner, slik at hele Måløy blir ren og pen.

Dugnadsgjengen møter opp på Torget torsdag ettermiddag. Nomil sponser med søppelsekker og Vågsøy kommune tar seg av henting av avfall, ifølge Sørstrand. Hun oppfordrer samtidig folk til å ta med egne hansker og utstyr.