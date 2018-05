Skal diskutere kommunevåpen

Nyheter

På agendaen står mellom anna val av tema for kommunevåpen for Stad kommune.

Fjordenes Tidende har tidlegare skrive om Eid Fjordhestlag, som i eit brev til fellesnemnda, ber om at fjordhesten blir tatt med inn i det nye kommunevåpenet.

Nytt kommunevåpen: Nektar å gje slepp på fjordhesten Eid Fjordhestlag meiner det er lite haldbart at namnenemnda ikkje har inkludert fjordhesten i innstillinga si til nytt kommunevåpen for Stad kommune.

Kommunane Eid og Selje inviterte i vinter innbyggjarane til å kome med forslag til tema for kommunevåpen for nye Stad kommune. Til saman fekk dei inn over 500 forslag. Etter ein gjennomgang av dei innkomne forslaga kom namnenemnda med ei tilråding til tema. Dette vart hav/fjord/vatn/bølgjer.

– Så vidt vi har forstått, var den opphavlege bestillinga frå dei folkevalde (kommunestyra i Eid og Selje) at eit nytt kommunevåpen skulle innehalde element frå dei to noverande. At denne premissen seinare har blitt endra av fellesnemnda, har no resultert i ei innstilling frå namnenemnda som vi finn lite haldbar, skriv Kvalvik saman med Linda Beate Svoren, Marius Alsaker og Marte Starheimsæter i eit brev til fellesnemnda for Selje og Eid kommunar.

