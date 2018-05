Australsk rederi valgte både verft og skipsdesigner i Måløy

Nyheter

Det bekrefter Baatbygg overfor Fjordenes Tidende fredag kveld.

Farøtyet, som rigges for fiske med autoline, teiner og trål, blir 66,9 meter langt og 15 meter bredt. Det skal kunne ha et mannskap på 40 personer og lastekapasiteten om bord blir på 1.200 kubikkmeter. Fartøyet, som altså er utviklet av Skipskompetanse i Måløy, bygges med en rekke miljøvennlige løsninger.

– Vi er stolte og beæret over å få jobbe med Austral Fisheries på dette banebrytende nybyggingsprosjektet. Det faktum at Austral igjen har valgt Baatbygg som sin partner etter en rekke vellykkede ombyggingsprosjekt bekrefter vårt gode forhold og Baatbyggs posisjon som en troverdig leverandør og partner, sier administrerende direktør Kjell-Inge Sjåstad ved Baatbygg i en pressemelding.

Fartøyet, som skal bygges ved verftet på Raudeberg, skal etter planen leveres innen april 2020. Skroget bygges i Polen.

– Vi er henrykte over å kunne jobbe med Baatbygg på dette viktige prosjektet. For oss var valget enkelt, vi har jobbet sammen på ulike ombyggingsprosjekt i løpet av de siste åtte årene. Deres erfaring gir oss tillit til at vi vil få et fantastisk nytt fartøy som blir levert til rett tid og etter budsjett, sier administrerende direktør i Austral Fisheries, David Carter i en pressemelding.

Baatbygg, som fylte 75 år i mars, er tradisjonelt et verft som driver med reparasjon, vedlikehold og ombygginger. Det forrige nybyggingsprosjektet ved verftet var GSP Prince, som ble overlevert i 2009.

Det er ventet at prosjektet vil medføre arbeid for en rekke av Baatbygg sine lokale underleverandører.