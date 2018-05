Blir landslagstrener

Nyheter

Det bekrefter NTG skiskyting Lillehammer på sine Facebook-sider fredag ettermiddag. Stårheimaren har jobbet som trener ved NTG på Lillehammer i flere år etter at han la skiene på hylla i 2013.

– Vår gode Coach Ronny Hafsås har fått jobb som Juniorlandslagstrener i NSSF. Gratulerer så mye, og takk for den gode jobben du har gjort ved NTG Lillehammer!, skriver NTG skiskyting Lillehammer på sine Facebook-sider. De opplyser at Hafsås vil bli etterfulgt av Kjartan Helland som trener ved skolen og at trenerbyttet vil tre i kraft for fullt fra 1. august 2018.

Ronny Hafsås har deltatt i verdenscupen i både skiskyting og langrenn, og har to verdenscupseiere i langrenn fra 2009. I 2010 var han en del av den norske langrennstroppen til OL i Vancouver.

Ronny Hafsås skal trene juniorlandslagene (U23) for kvinner og menn sammen med Hanne Güssow Thoresen.

Duoen har tatt ut følgende tropp til sesongen 2018/19:

Juni Arnekleiv, Dombås IL

Marte Kråkstad Johansen, Bossmo & Ytteren IL

Marit Ishol Skogan, Steinkjer Skiklubb

Sigrid Bredde Vig, Simostranda IL

Mari Wetterhus, Svene IL

Marit Øygard, Skrautvål IL

Filip Fjeld Andersen, Geilo IL

Sivert Bakken, Vingrom IL

Fredrik Arne Grusd, Fossum IF

Jørgen Brendengen Krogsæter, Ullensaker Skiklubb

Sturla Holm Lægreid, Bærum Skiklubb

Endre Strømsheim, Bærum Skiklubb

Vebjørn Sørum, Søndre Ål Sportsklubb