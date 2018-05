Feira det nye klubbhuset

Nyheter

Cirka 60 mennesker møtte opp for å få med seg opninga av det nye klubbhuset til Holmavik Hamnelag i Selje laurdag.

Leiar Ole Bosnes i Holmavik Hamnelag ønska velkomen og primus motor for bygginga av huset, Terje Edvardsen, fekk æra av å vere snorklippar. Han fekk også blomster for innsatsen under bygginga.

Tidlegare leiar, Inge Bakke, fortalde dei frammøtte om gangen i arbeidet med å få opp det nye klubbhuset. Og Dagfinn Grøttå leste ein humoristisk prolog. Deretter vart dei frammøtte invitert til stormsuppe, kaffi, kaker og hyggeleg samvær. Fint vêr gjorde at ein kunne ha hyggeleg samvær både inne og ute. Eit gjennomgåande tema var overraskinga over kor fint bygget har blitt, både ute og inne, ifølgje Inge Bakke.