Sogndal tilbyr Peter kontrakt

Vågsøyværingen Peter Orry Larsen blir Sogndal-spelar - viss han vil sjølv. Dette skriv Sogn Avis.

- Peter har fått eit tilbod av oss, så skal me gje han og familien tid til å finna ut kva dei vil. Blir det klart raskt er det bra, men eg ventar at det kan dra ut litt, seier trenar Eirik Bakke.

27-åringen var på besøk i saftbygda i førre veke.

- Det var eit positivt møte. Eg trur Peter likte det me la fram for han, og eg kjenner meg trygg på at han vil passa godt inn i vår måte å spela på. Peter er ein målfarleg midtbanespelar - det har me bruk for, seier mellom anna trenaren til Sogn Avis.