Duket for klassikere på fotballens festdag

I den nye Kretsligaen, som består av lag fra fjorårets 3. divisjon og 4. divisjon, spiller blant andre Skavøypoll, Tornado Måløy, Bremanger og Eid.

Lørdag er ordinær kampdag i serien og åpningsrunden 22. april inneholder blant annet oppgjørene Sogndal2-Eid, Bremanger-Høyang, Vik-Skavøypoll og Tornado Måløy-Stryn.

Den nye Eid-treneren Dan Jøran Hafsås møter Årdal i sin første hjemmekamp helgen etter. Da skal Tornado Måløy til Dale og Bremanger reiser til Stryn. Skavøypoll, som åpner sesongen med tre strake bortekamper, møter Førde2 i den andre serierunden. Vågsøy-laget sa ja til Førde2 sin forespørsel om å spille sesongens første møte mellom lagene i Førde.

Det første oppgjøret mellom to av våre lokale lag spilles 6. mai når Tornado Måløy møter Eid på hjemmebane.

Ti dager senere, på fotballens festdag 16. mai, er det duket for to fotballklassikere i Tornado Måløy-Skavøypoll og Eid-Stryn. Bremanger blir snytt for 16. mai-kampen da de møter Florø2 hjemme fire dager senere.

Siste serierunde før ferien er helgen rundt 1. juli, mens lokalfotballen er i gang igjen 4. august.

Sesongen avsluttes 14. oktober med blant annet kampene Skavøypoll-Høyang, Tornado Måløy-Bremanger og Førde2-Eid.

I den nye fylkesdekkende 5. divisjonsavdelingen er Selje i år det eneste lokale laget. De åpner sesongen 23. april med hjemmekamp mot Fjøra2/Sogndal3 som rykket ned fra 4. divisjon i fjor.

5. divisjon tar ferie i samme periode som Kretsligaen og i den siste serierunden 15. oktober spiller Selje hjemme mot Sandane.

