Er på plass i Bergen

Branns interesse for Peter Orry Larsen ble kjent sist uke og mandag var polljaren på plass da Brann trente i Vestlandshallen.

– Han skal trene noen dager med oss. Det er ikke et prøvespill, det er det ikke. Men jeg vet ikke hva det blir ut av det, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt til Bergens Tidende. På spørsmål fra avisen om de forhandler om kontrakt med midtbanespilleren svarer Soltvedt følgende.

– Vi har ikke gjort det til nå. Vi forhørte oss slik vi sa forrige uke. Når han nå fremdeles står uten klubb, var det en fin mulighet til å se ham på trening. Så får vi se hva det blir til.

Sogndal, Start og Odd har alle tidligere signalisert interesse for Peter Orry Larsen. Sogndal hevdet sist uke at Larsen muntlig hadde takket ja til et kontraktstilbud fra dem, men unnlot å møte til den medisinske testen.