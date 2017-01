Peter klar for ny klubb

Polljarens kontrakt med Aalesunds FK utløp etter fjorårssesongen og Larsen har vært aktuell for en rekke klubber i vinter.

De siste dagene har midtbanespilleren trent med Brann og torsdag ble han enig med klubben om en toårskontrakt.

- Etter så mange år i Eliteserien har jeg selvsagt møtt Brann mange ganger. Nå gleder jeg meg til å spille på Stadion med publikum i ryggen. Det blir enklere, sier Peter Orry Larsen til brann.no og fortsetter:

- 2017 blir et spennende år for Brann, med Mesterfinale mot Rosenborg, cup, europacup og 30 spennende kamper i Eliteserien. Jeg er strålende fornøyd som får være med på dette.

Også Branns sportsjef Rune Soltvedt var en fornøyd mann torsdag.

- Orry har spilt i Eliteserien helt siden 2007 da han debuterte som svært talentfull unggutt. Vi kjenner kvalitetene hans inngående derfra. Når vi i tillegg får han med oss på trening i tre dager, samt har gode samtaler for å bli kjent med personen og gjennomfører en grundig medisinsk test, så synes jeg grunnlaget for å signere ham er bra, sier Soltvedt som forklarer at 27-åringen først og fremst er tiltenkt en rolle som indreløper for "Bergens stolthet".

Etter dagens signering reiser Larsen hjem til familien noen dager før han slutter seg til Brann-troppen igjen. Han spiller derfor ikke fredagens treningskamp mot Nest-Sotra, melder Brann.

Peter Orry Larsen blir den andre nordfjordingen i Brann-troppen. Eidaren Azar Karadas fikk som kjent forlenget kontrakten med bergenserne før jul. Eidaren Oliver Rotihaug meldte tidligere i uken overgang fra Brann til Florø. 19-åringen var utlånt til Florø i fjor.