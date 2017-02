Damene strømmer til

Da påmeldingsfristen gikk ut hadde ni lag meldt seg på til årets sesong i 3. divisjon for kvinner. På overtid meldte Førde2 seg på i serien og konkurrentene har i helgen gitt aksept for at førdianerne også blir å finne i årets avdeling.

Man må tilbake for å finne sist like mange lag var påmeldt. Da var ti lag fordelt på to avdelinger.

Tornado Måløy er også i år den eneste lokale klubben med lag i kvinnenes 3. divisjon. Eid har jobbet med et damelag, men blir ikke å finne i 3. divisjon i år.

TMFK sine motstandere i 2017 blir Stryn, Sandane/Breimsbygda, Høyang, Balestrand, Kaupanger2, Studentspretten, Sogndal1, Sogndal2 og eventuelt Førde2.