Lei av å måtte si nei til lag som ønsker å delta

Klubben har arrangert fotballturnering for aldersbestemte lag i over 30 år, de siste årene som Sparebanken Vest Cup. Arrangementet har vokst seg stort og Mathisen sier de ble nødt til å innføre et tak på rundt 150 deltakene lag. Men han ser klart at potensialet er mye større.

– Cupen blir bare mer og mer populær og vi ser at vi har stor pågang av lag. I år måtte vi si nei til rundt 25-30 lag som ønsket å være med, sier Per Jarle Mathisen i Tornado Måløy FK.

– Vi ser både i vår klubb og andre klubber at cupen er blitt enda mer populær blant jentelagene. I TMFK er det nå nesten like mange jentespillere som guttespillere. Det har virkelig skutt fart for jentene de siste åra, sier Mathisen, som forteller at dette er en villet utvikling fra klubbens side.

– Ja, vi tok et grep i TMFK for tre-fire år siden der vi satset bevisst på jentefotballen. Nå er vi der at det har blitt en vane at jentene introduseres for fotball samtidig med guttene, i første klasse, og vi kan dele inn i jentelag og guttelag allerede da.

Han trekker også fram damelaget som en inspirasjon.

– Vi har klart å etablere et damelag i klubben som har vært aktive de siste to årene. Det er viktig at jentene har forbilder å se opp til og strekke seg etter.

I 2018 vil Sparebanken Vest Cup fordele seg over den tredje og fjerde helga i januar med kamper lørdag og søndag.

– Den første helga vil de eldste klassene, konkurranseklassene, spille. De yngste vil så få spille den påfølgende helga.

Han håper lagene vil ta godt i mot endringen slik at også 2018-utgaven blir godt besøkt.

– Det har tradisjonelt vært flest lag fra fylket og en del fra Sunnmøre. Tidligere hadde vi også noen lag fra bergensområdet. Cupen er åpen for alle og vi ser for oss at vi nå skal promotere cupen sterkere med håp om å tiltrekke oss enda flere klubber. Det setter jo en ekstra spiss på turneringen å ha med overnattingslag som gjerne reiser litt lenger for å være med.

Per Jarle Mathisen innrømmer at det blir noe mer dugnad med to cuphelger, men mener en stor klubb som TMFK har frivillige ressurser til det.

– Vi har mange frivillige og mange engasjerte foreldre, så det vil nok la seg løse. Men det er klart det blir litt mer arbeid.

Når cupen utvider til to helger går de samtidig ned til to turneringsdager per helg.

– Slik det har vært til nå er det turnering fredag, lørdag og søndag. Neste år kutter vi fredagen som turneringsdag, fredag er gjerne litt mer stressende fordi det er en arbeidsdag for de fleste foreldre og ledere.

Totalt sett øker dermed cupen kun med litt over en dag.

Mathisen tror det rent praktiske rundt utvidelse av cupen skal gå helt fint.

– Dette er en cup som er veldig innarbeidet i klubben. Vi har en god gjeng som har erfaring og rutine på dette, sier Mathisen, og forteller at det er ønsket om at det skal finnes aktiviteter for barn og unge som er motivasjonen for lage slike arrangement.

– Det er hele hensikten, og det motiverer jo også at vi får gode tilbakemeldinger på cupen også fra andre lag som deltar.

Sparebanken Vest cup er en av TMFKs viktigste inntektskilder.

– Vi kan sitte igjen med noen hundre tusen etter et arrangement, i hvert fall 200.000 kroner. Men samtidig er det svært varierende, sier Mathisen.

– Kan to cuphelger bety større inntekter for dere?

– Mulighetene er vel der om vi klarer å få inn så mange lag som vi håper. Men der er ingen garantier, for samtidig som deltakertallet øker, øker også kostnadene, blant annet med en betydelig leie for hallen, sier Mathisen, som poengterer at utvidelsen på ingen måte er økonomisk motivert.

– Men det er selvfølgelig en bonus om en klarer å få mer inntekter, smiler han.