Sesongåpner i kveld mot tøff motstand

Anledningen er den første kvalifiseringsrunden i NM Cupen og det er 3. divisjonslaget (Regionsligaen) Fjøra som kommer på besøk til Skavøypoll stadion.

Etter fjorårets 2. plass i 4. divisjon kvalifiserte Skavøypoll seg til NM for andre gang i klubbens historie. I vinter har det vært store utskiftninger i Vågsøy-lagets spillerstall. Keeper Yngve Furnes, kaptein Rune Myre og sentrale Håvard Hagen er noen av spillerne som har takket for seg.

I går signerte rødtrøyene imidlertid to tidligere Hødd-spillere i Daniel Skare Haanes (19) og Iver Vattøy (19).

Begge er i troppen til kveldens kamp som ser slik ut: Anders-Martin Hagen Kvalvåg, Asle Eldevik, Lars Nygård, Iver Vattøy, Daniel Skare Haanes, Anders Ramsevik Kvalheim, Sondre Myre Silden, Børge Yndestad, Karl Oskar Volle, Kim-Andre Gangeskar, Tor-Erik Tvendeseter Kupen, Sujeevan Mohanarajah, Espen Sandal, Steven Silden, Eivind Rune Flataker og Marcus Caique Dithlefsen.

Erik Sandal og Rune Solvang er for øvrig begge skadet og uaktuelle til møtet med Fjøra. Skavøypoll spilte 2-2 borte mot Hareid i generalprøven lørdag. Fjøra har vunnet sine to siste kamper på Skavøypoll stadion (2014 og 2015) og må finne seg i å ha et nokså klart favorittstempel før kveldens oppgjør. Norsk Tipping tilbyr forøvrig 4,70-5,15-1,30 i odds på oppgjøret onsdag formiddag.

Stryn-Volda er den andre cupkampen som spilles i fylket i kveld. Eid tapte 1-3 borte for Årdal søndag og er ute av cupen.

Vi er på plass på Skavøypoll stadion i kveld. Les mer om kampen på fjt.no i kveld og i vår papiravis fredag.