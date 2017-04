Dette skjer i åpningshelga

Kretsligaen

Den nye fylkesdekkende 4. divisjon er kalt Kretsligaen og sparkes i gang lørdag.

Skavøypoll tar i morgen den lange turen til Sogn for å møte Vik på bortebane. I fjor ble det 4-4 i fengselsbygda og Skavøypoll, som går til oppgjøret med store skadeutfordringer, får en tøff jobb med å hente med seg poeng hjem til Vågsøy slik de har gjort på de tre siste besøkene i Vik (2-1-0).

Minst like tøff blir utfordringen for Tornado Måløy som tar imot en av seriefavorittene, Stryn, på hjemmebane i serieåpningen. Kampen på Måløy stadion i morgen ettermiddag er den første seriemøtet mellom lagene siden 2014 og Stryn har vunnet de seks siste møtene mellom lagene. Man må tilbake til 2011 for å finne sist TMFK slo Stryn i Vågsøy. Da het matchvinneren Mads Wie. Han blir trolig å finne i Stryn-angrepet i morgen.

Bremanger tar i mot Høyang i serieåpningen lørdag ettermiddag. I fjor fikk BIL bank av 0-7 på hjemmebane av Høyang i årets første hjemmekamp. Bremanger har forsterket laget i vinter og sikter på et langt bedre resultat på Svelgen stadion i morgen.

Det siste lokale laget i Kretsligaen, Eid, spiller først mandag kveld. De slo Førde2 4-2 i generalprøven torsdag og møter nok et rekruttlag, Sogndal2, når alvoret starter mandag. Kampen, som blir Dan Jøran Hafsås sin seriedebut som Eid-trener, spilles på Fosshaugane Campus.

Andre kamper:

Årdal - Dale (lørdag)

Førde2 - Florø2 (tirsdag)

5. divisjon, menn, Sogn og Fjordane

Etter flere sesonger med to 5. divisjonsavdelinger er lagene i år samlet i én fylkesdekkende avdeling. Selje er det eneste lokale laget i avdelingen som har elleve lag etter at Eikefjord trakk laget før seriestart.

Selje serieåpner søndag med hjemmekamp mot Fjøra2/Sogndal3, som rykket ned fra 4. divisjon i fjor.

Andre kamper:

Balestrand - Studentspretten 1-6 (torsdag)

Stryn2 - Gaular (søndag)

Syril - Sandane (søndag)

Kaupanger - Balestrand (mandag)

Kampen Jølster - Bjørn er utsatt.

5. divisjon, menn, Hordaland

Tornado Bergen feirer i år tiårsjubileum og åpner jubileumssesongen med en tur til Stord. Laget, som hovedsakelig består av utflyttede nordfjordinger, møter Stord2 søndag.

Andre kamper:

Solid - Askøy 6-2 (torsdag)

Trio - Søfteland (lørdag)

Halsnøy - Fitjar (lørdag)

Fri - Follese (søndag)

Lyngbø2 - Nordnes (søndag)

6. divisjon, menn, Sogn og Fjordane

Fem lokale lag skal i år spille i den lokale 6. divisjonsavdelingen. Avdelingen har kampdag tirsdag, men enkelte kamper vil bli spilt på andre dager.

Eid2 rykket ned fra 5. divisjon i fjor og åpner sesongen i kjelleren av fotballfylket i kveld med hjemmekamp mot Loen/Vikane.

De øvrige lagene skal først i aksjon tirsdag. Da reiser Svelgen til Hornindal, Haugen tar imot Flatraket/Selje2 på Klenkarberget, mens Tornado Måløy2 åpner comebacksesongen med hjemmekamp mot Oppstryn.

6. divisjon, menn, Møre og Romsdal

Åheim/Stadlandet spiller i år i 6. divisjonsavdelinge på Sunnmøre og åpnet sesongen allerede onsdag med 2-3-tap borte for Hareid2. Deres kamp spilles neste fredag hjemme mot Gjerdsvika/Larsnes/Gursken.

Andre kamper:

Åmdal - Gjerdsvika/Larsnes/Gursken 4-3 (onsdag)

Sæbø - Moltustranda 12-0 (onsdag)

Tjørvåg - Hasundgot 1-1 (onsdag)

Bergsøy - Vartdal 3-0 (onsdag)

3. divisjon, kvinner

For første gang på mange år er hele ti år påmeldt i kvinnenes 3. divisjon i Sogn og Fjordane. Tornado Måløy er det lokale laget som er representert. De åpner sin tredje sesong etter comebacket med hjemmekamp mot Førde2 i kveld.

Andre kamper:

Balestrand - Studentspretten 4-3 (onsdag)

Sandane/Breimsbygda - Stryn (fredag)

Sogndal1 - Kaupanger2 (mandag)

Kampen Høyang-Sogndal2 er utsatt til 9. juni.