Vil kjempe i toppen

– Vi har ikke noen ambisjon om å vinne avdelingen, men håper å være med i toppen av tabellen, sier Eid-trener Dan Jøran Hafsås, som likevel understreker at han først og fremst har ambisjoner om utvikle spillere:

– Det er det jeg brenner for. Håpet er å klare å skape en toppspiller i fremtiden samtidig som at vi er et seriøst miljø der folk har det kjekt når de spiller fotball.

Da Bjørn Totland valgte å takke ja til trenerutfordringen i Førde, falt valget på 24-åringen fra Stårheim til å erstatte Eids fulltidsansatte A-lagstrener og sportskoordinator. Hafsås er utdannet ved Norges Idrettshøyskolene og har de siste år jobbet med utvikling av aldersbestemte spillere i Oslo-klubben Ready.

Rundt årsskiftet ble det klart at han flytter hjem og gjør comeback i Eid Fotball, og i februar hadde han sin første økt med det unge Eid-mannskapet.

– Siden da har vi trent mye på å utvikle spillestilen vår. Eid skal fremdeles være et spillende lag. Det er det eneste som passer oss. Vi har en ung tropp og kan ikke ha en fysisk spillestil slik andre lag gjerne har. Vi må få ballen til å gå fort, sier Hafsås, som forklarer at de trolig vil variere mellom å bruke en 4-3-3-, 4-1-4-1-, og 4-5-1-formasjon denne sesongen.

– Vi er i rute

I fjor var det kun Skavøypoll som var i stand til å yte eidarane motstand i 4. divisjonsavdelingen der de ble seriemestere etter 18 seiere på 22 forsøk. I år blir motstanden langt tøffere.

– Jeg tror Stryn blir sterke og Årdal er tradisjonelt med i toppen av tabellen. Men i cupkampen mot Årdal (1-2 tap i mars) viste vi at vi kan være med å kjempe mot lag som Årdal. Det var en god kamp av oss som vi fort kunne ha vunnet, mener Dan Jøran Hafsås.

Mandag serieåpner eidarane med bortekamp mot Sogndal2.

– Vi er i rute. Vi har en tilnærmet skadefri tropp. Unntaket er Sindre Hafsås som sliter med en overtråkk. Han blir neppe klar til den første kampen.

Setter sin lit til kapteinen

Dan Jøran Hafsås disponerer stort sett den samme troppen som den Bjørn Totland etterlot seg før jul. Espen Rosø er hentet fra Bremanger, mens Artur Melikyan, som har spilt på øverste nivå i Armenia, også blir å se i Eid-drakta i år.

Også i år blir 1998-kullet med Simen og Kristian Lefdal, samt Vebjørn Høynes sentrale i kampen om en topplassering.

– Vi har mange nøkkelspillere, men jeg vil trekke fram Henning Haugen som kanskje den viktigste med tanke på den erfaringen han besitter. Han er lagets kaptein og må gå foran og få med seg resten. Han har kun vært med i noen få treningskamper i år og det er ingen tvil om at vi er et bedre lag med Henning på banen, sier treneren, som primært ønsker å bruke Haugen som stopper.

– Hvem blir den positive overraskelsen i Eid-troppen i år?

– Runar Lillestøl Naustdal er en som virkelig kan ta steg i år. Han har vært skadefri i vinter og ser veldig bra ut på trening, sier Hafsås om 17-åringen.

Treningsgruppen server to lag

Eid Fotball stiller denne sesongen med to herrelag; førstelaget i Kretsligaen, mens andrelaget spiller i 6. divisjon etter nedrykket i fjor.

– Vi har stort sett en felles treningsgruppe som skal serve begge lagene. I tillegg må vi ha inn noen ekstra spillere på Eid2. A-laget har nå en tropp på rundt 20 spillere og de som ikke klarer «cuten» inn mot en A-lagskamp de spiller Eid 2-kamp. Slik må det være, slår Dan Jøran Hafsås fast.