Hjemmejubelen stilnet

TMFK var underdogs i hjemmemøtet med Stryn, men ledet 3-0 like før pause etter scoringer av Sveinung Frantzen, Svein-Arne Volle og Christian Tvendeseter Lofnes. Stryn reduserte like før pause og like etter sidebytte nok en bortescoring. Utlikningen kom kort tid etter og i løpet av det siste kvarteret fastsatte seriefavorittene sluttresultatet til 5-3.

I Vik sto det 0-0 til pause, men tre scoringer av sogningene etter sidebytte gjorde at Skavøypoll måtte reise poengløse hjem til Vågsøy.

Også i Svelgen var det målløst til pause i oppgjøret mellom Bremanger og Høyang. I andre omgang trakk vertene det lengste strået og to scoringer fra Ntge Cone gav rødtrøyene en drømmestart på sesongen.