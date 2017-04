Dette skjer i helga

Kretsligaen, menn

Eid får allerede i kveld anledningen til å revansjere det skuffende 0-6-tapet for Sogndal2 mandag. Årdal kommer på besøk på Eid idrettspark og møtet er det andre mellom klubbene denne sesongen. I mars vant årdølene 3-1 over Eid i første kvalifiseringsrunde til cupen. I likhet med Eid fikk Årdal en skuffende start på sesongen da de tapte overraskende 2-5 hjemme for Dale sist helg.

Lørdag skal Tornado Måløy møte nettopp Dale i en tøff bortekamp på Dingemoen kungras. TMFK imponerte stort i første omgang mot Stryn sist, men kollapset totalt etter pause da 3-1-ledelsen ble snudd til 3-5-tap.

Nettopp Stryn er det Bremanger skal måle krefter mot i morgen når de tar turen til indre Nordfjord. Bremanger fikk en god start på sesongen med 2-0-seieren over Høyang i Svelgen i en kamp der debutant Ntge Aruna Cone scoret to mål. Utfordringen lørdag blir langt tøffere, men TMFK viste sist helg at Stryn-laget ikke er uten svakheter og på en god dag kan det fort bli BIL-poeng på kunstgraset i Stryn.

Fem av Skavøypoll sine seks første seriekamper i år spilles på bortebane og mandag skal rødtrøyene møte Førde2 i Sunnfjord. Skavøypoll tapte 0-3 for Vik i serieåpningen etter tre baklengsmål etter pause, mens Førde2 kommer fra et 2-4-tap hjemme for Florø sine nest beste.

Andre kamper: Høyang-Vik (fredag) og Florø2-Sogndal2 (mandag)

5. divisjon, menn

Selje fikk en kjempestart sesongen med sin 4-0-seier hjemme for Fjøra2/Sogndal3 søndag. Lørdag reiser hattrick-helten Magnus Rye og lagkameratene til Gaupne hvor Bjørn venter på motsatt banehalvdel. Bjørn tapte 0-2 borte for Jølster i sin første kamp for sesongen.

Andre kamper: Sandane-Kaupanger (fredag), Studentspretten-Stryn2 (søndag), Gaular-Jølster (mandag) og Fjøra2/Sogndal3-Syril (mandag).

I vårt nabofylke i sør fikk de utflyttede nordfjordingene i Tornado Bergen en svak start på sesongen da de måtte reise poengløse fra Stord på søndag (0-1 for Stord2). Søndag spiller TBFK sin første kamp «i by'n» når Lyngbø2 kommer på besøk på Nygårdsmyren idrettsplass i Laksevåg.

Andre kamper: Søfteland-Stord2 (fredag), Nordnes-Solid (fredag), Askøy-Halsnøy (lørdag) og Fitjar-Fri (lørdag).

6. divisjon, menn

Åheim/Stadlandet åpnet sesongen med 2-3-tap for Hareid2 for en drøy uke siden. Fredag er det duket for årets førset hjemmekamp og den spilles på Stadlandet stadion. Motstander er samarbeidslaget Gjerdsvika/Larsnes/Gursken, som åpnet sesongen med 3-4-tap for Åmdal.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy hadde få problemer med å slå Førde2 i sin serieåpning på Måløy stadion sist helg. Det var til tider enveiskjøring under vanskelige spilleforhold og seieren både kunne og burde vært større. Lørdag skal TMFK-damene møte Sogndal2 i Sognahallen. Sogndal2s serieåpning mot Høyang ble for øvrig utsatt.

Andre kamper: Stryn-Studentspretten 5-0 (onsdag), Balestrand-Høyang 1-4 (onsdag), Førde2-Sogndal1 (fredag), Kaupanger2-Sandane/Breimsbygda (mandag).