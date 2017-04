Damene med eneste seier

Målene til Tornado Måløy ble scoret av Thea Kassen Sæten (2), Catrine Eriksen Vedvik og Synnøve Myhre Refvik.

I Kretsligaen ble det bare hentet til sammen ett poeng av våre lokale lag som var i aksjon i helgen.

Fredag kveld tok Eid i mot Årdal på Eid idrettspark. Solid spill og to mål av Vebjørn Høynes i første omgang gjorde at de fleste så for seg at alle poengene skulle bli igjen fjorden. Men gjestene kom sterkere i andre omgang og reduserte etter sekstitre minutter. Ett minutt på overtid var utligningen et faktum.

Herrelaget til Tornado Måløy møtte tøff motstand borte mot Dale, og tapte 2-1. Blåtrøyene står dermed med null poeng på to kamper, og må opp et hakk forsvarsmessig når de kommende fredag tar i mot Eid på Måløy stadion. Målet til Tornado Måløy ble scoret av Stefan Misic i det åttiåttende minutt.

Bremanger fikk oppleve tidenes nedtur i Stryn, når vertene klarte å snu rødtrøyenes tomålsledelse til tap 3-2. Utligningsmålet og vinnermålet ble scoret i henholdsvis det fjerde og sjuende tilleggsminuttet.

I 5. divisjon møtte Selje Bjørn i Gaupne. En jevnspilt kamp endte til slutt 2-2 etter at hjemmelaget hadde ledet to ganger. Målene til Selje ble scoret av Kristoffer Haugen og Magnus Rye.

I 6. divisjon ble det for våre lokale lag kun spilt én kamp. Det var Åheim/Stadlandet mot Gjerdsvika/Larsnes/Gursken. Der tapte samarbeidslaget 6-2 etter å ha ledet 2-0 til pause.