Dette skjer i helga

Kretsligaen, menn

Tornado Måløy står uten poeng etter to serierunder. Sist helg ble det 1-3-tap borte for Dale. Fredag kveld kommer Eid på besøk til Måløy stadion. Eid rotet bort en 2-0-ledelse mot Årdal sist og måtte nøye seg med ett poeng i årets første hjemmekamp. Sjekk troppene til lagene her.

Bremanger var på vei mot en overraskende borteseier mot Stryn sist før stryningene på overtid scoret to mål og snudde 1-2 til 3-2-seier. BIL har imidlertid vist nok på de første to kampene til at det er optimisme i troppen før årets første kamp på Bremanger stadion. Lørdag kommer Dale, som står uten poengtap så langt, på besøk.

Skavøypoll skal mandag ut i sin tredje strake bortekamp når de møter Sogndal2 på Fosshaugane Campus.

Andre kamper: Årdal - Florø2 (lørdag), Høyang - Stryn (lørdag) og Vik - Førde2 (søndag).

5. divisjon, menn

Selje fikk med seg ett poeng fra en svak forestilling i Gaupne sist helg (2-2 mot Bjørn) og er dermed ubeseiret etter to serierunder i 5. divisjon. Søndag kommer Gaular på besøk på Selje idrettspark. De hadde bokført to klare bortetap før det ble 3-3 hjemme mot Jølster mandag.

Andre kamper: Sandane - Balestrand (fredag), Jølster - Studentspretten (søndag), Syril - Bjørn (mandag) og Kaupanger - Fjøra2/Sogndal3 (tirsdag).

I Bergen banket Tornado Bergen Lyngbø2 6-0 sist helg. Lørdag er det duket for et nytt byderby når de møter Nordnes på bortebane. Kampen spilles på Møhlenpris.

Andre kamper: Trio - Fitjar 4-1 (torsdag), Halsnøy - Solid (fredag), Stord2 - Follese (lørdag), Fri - Askøy (lørdag) og Lyngbø2 - Søfteland (søndag).

6. divisjon, menn

Samarbeidslaget Åheim/Stadlandet står med to tap på to forsøk så langt i årets sesong. Fredag kveld skal laget i aksjon på kunstgraset på Høddvoll når de møter tredjelaget til Hødd. Hødd3s 1-4-tap for Åmdal er lagets eneste kamp så langt i år.

3. divisjon, kvinner

Tornado Måløy står med full pott etter to serierunder og håper å fortsette den gode trenden når de setter seg på bussen til Balestrand i morgen. Kampen blir Balestrands tredje strake hjemmekamp og laget står med tre poeng så langt i sesongen. Sist ble det 1-4-tap for Høyang.

Andre kamper: Sandane/Breimsbygda - Førde2 6-0 (torsdag), Høyang - Student