Tror ikke motstanderne er bedre enn i fjor (+)

– Jeg vet ikke om nivået i 6. divisjon på Sunnmøre er høyere enn i Sogn og Fjordane. Jeg tror det i stedet at handler mer om oss selv, sier Åheim/Stadlandet-spiller Per Kenneth Hovdevik etter lagets tredje strake tap i sesonginnledningen. I fjor spilte samarbeidslaget i 6. divisjon i Sogn og Fjordane, men valgte i år å heller melde på laget i avdelingen på Sunnmøre.

– Vi har trent relativt dårlig i vinter og trener rett og slett for lite sammen. Det gjør at vi blir lite samspilte som lag. I tillegg klarer vi aldri å stille det samme laget fra en kamp til neste, forklarer Hovdevik.

Fredag tok samarbeidslaget turen til Ulsteinvik. Allerede etter 25 minutter ledet Hødd3 3-0, og selv om Magne Brobakke reduserte før pause var gjestene aldri i nærheten av å få med seg poeng fra kampen.

– Vi møtte et bra Hødd-lag og slet egentlig med det vi har slitt med i de første kampene: nemlig å ha ork og kondisjon til å holde kampene ut. Samtidig skjer personlige feil over hele banen, og vi er ikke stand til å rette det opp før ballen ligger i mål, sier Per Kenneth Hovdevik.

KAMPFAKTA

6. divisjon, menn

Hødd3 - Åheim/Stadlandet 6-2 (3-1)

Mål Å/S: Magne Brobakke og Olav Andreas Sande

Dommer: Taher Tamimi, Ørsta

Gult kort: to til Hødd3, samt to til Åheim/Stadlandet