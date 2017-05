Tennebø og Norge klare for til semifinale

De norske jentene var nødt til å slo England for å avansere til sluttspillet etter tap for Nederland og seier over Irland i de to første gruppespillskampene.

Ylinn Tennebø fra Holvik var i den norske startoppstillingen i Plzen i Tsjekkia og bidro til at Norge kunne gå til pause med en 2-0-ledelse.

– Førsteomgangen i dag var strålende. Forsvarsspillet var hinsides bra mot noen av de beste spissene og kantspillerne i Europa og angrepsspillet var igjen vanvittig godt. England angrep med mange og prøvde å skape et trykk på oss, men vi klarte å spille forbi dem og fikk tatt mange kontringer. I tillegg klarte vi å holde på ballen i lengre perioder, sier landslagstrener Børje Sørensen til fotballforbundets hjemmesider.

Tennebø ble byttet ut i pausen og fra benken så hun at ingen av lagene klarte å score i den andre omgangen.

Dermed vant Norge 2-0 og avansementet til semifinalen var sikret.

– Vi fikk et trykk mot oss i andreomgang, men jentene viste heroisk innsats over hele banen. De blokkerte skudd, vant dueller og kjempet om hver eneste ball. Dette var en seier for hele troppen og alle rundt laget. Alle har bidratt og de som ikke har fått spille så mye har vært fantastiske støttespillere for lagvenninnene gjennom hele mesterskapet, sier Børje.

I semifinalen torsdag skal Norge møte Tyskland – et lag de slo 3-1 i finalen i Åpent nordisk mesterskap i fjor sommer. Tyskland ble gruppevinner i gruppe A etter seiere over Spania (4-1), Frankrike (2-1) og Tsjekkia (5-1).

I den andre semifinalen møtes Nederland og Spania. Finalen spilles 14. mai.

– Dette var vanvittig artig. Vi har slått tilbake etter at vi tapte den første kampen og har igjen klart å posisjonere kreftene og levere når det gjelder. 30 spillere og ledere har stått på for at vi skulle klare dette. Vi har fortjent dette alle sammen, sier landslagstrener Børje Sørensen.